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Restaurant Brands International supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 10:45:00 Editado em 06.05.2026, 10:53:54
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A Restaurant Brands International (RBI), empresa canadense de fast food que controla as operações do Burger King, teve lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias de US$ 338 milhões no primeiro trimestre de 2026, mais que dobrando o ganho de US$ 159 milhões de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 6.

Em termos ajustados, o lucro por ação entre janeiro e março foi de US$ 0,86, levemente acima do consenso de US$ 0,83 de analistas consultados pela FactSet.

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Já a receita avançou para US$ 2,26 bilhões no trimestre, de US$ 2,11 bilhão um ano antes, também superando marginalmente o consenso da FactSet, de US$ 2,24 bilhões.

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1 trimestre balanço Restaurant Brands
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