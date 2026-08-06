Restaurant Brands International lucra mais que o esperado no 2º trimestre

A Restaurant Brands International (RBI), empresa canadense de fast food que controla as operações do Burger King, registrou lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias de US$ 507 milhões no segundo trimestre de 2026, quase triplicando o ganho de US$ 189 milhões em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 6.

Em termos ajustados, o lucro por ação entre abril e junho foi de US$ 1,07, levemente acima do consenso de US$ 1,04 de analistas consultados pela FactSet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A receita avançou 4,5% no trimestre em relação a um ano antes, para US$ 2,52 bilhões, em linha com a previsão da FactSet.