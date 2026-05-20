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Ressarcimos mais de 4,5 milhões de beneficiários fraudados do INSS, diz ministro da Previdência

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 09:17:00 Editado em 20.05.2026, 09:23:10
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O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, afirmou nesta quarta-feira (20) que já foram ressarcidas 4,5 milhões de pessoas fraudadas com descontos indevidos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele concede entrevista ao programa Bom dia, ministro da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"Nós fizemos o ressarcimento de mais de 4,5 milhões de pensionistas e aposentados. Nunca na história do Brasil aconteceu isso, o governo devolvendo o dinheiro, procurando as pessoas", afirmou.

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Ele declarou que o governo tomou medidas para aumentar a segurança do INSS, mesmo sendo alvo de críticas por ter supostamente dificultado o acesso. "Nós só temos duas alternativas. Ou a gente facilita e acaba com a biometria e fica sujeito a fraudes, ou a gente restringe o acesso e aí fica um pouco mais difícil para o aposentado e o pensionista, mas garante que não haja fraudes. E é esse o objetivo que a gente tem de dar maior segurança", completou.

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