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Reservas cambiais da China caem em junho e interrompem alta de dois meses

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 08:31:00 Editado em 07.07.2026, 08:42:07
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As reservas internacionais da China recuaram em junho, interrompendo uma sequência de dois meses de alta, em meio ao fortalecimento do dólar.

O volume de reservas em moeda estrangeira caiu US$ 26 bilhões, para US$ 3,416 trilhões no mês passado, informou nesta terça-feira (7) o Banco do Povo da China (PBoC). O resultado contrariou a expectativa de economistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam aumento de US$ 8 bilhões.

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A autoridade chinesa de administração cambial atribuiu a queda à valorização do dólar e às oscilações nos preços dos ativos globais no período. O órgão reiterou que as reservas do país devem se manter estáveis no longo prazo. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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