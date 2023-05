Republicanos usam risco de default para manter a economia como refém, afirma Biden

Matheus Andrade (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou nesta terça-feira, 16, os republicanos da Câmara dos Representantes de usar o risco de default para manter a economia como refém e "obter esmolas para os ricos". A declaração veio em um tuíte do democrata, que tem reunião marcada com congressistas, incluindo o presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, que defendeu, nesta terça-feira, que a elevação do teto da dívida pública seja condicionada ao endurecimento de condições para beneficiários de programas sociais.

continua após publicidade .

Segundo Biden, os cortes de impostos de seu antecessor, o ex-presidente Donald Trump, para os ultra-ricos acrescentaram US$ 2 trilhões à dívida dos Estados Unidos. "Está claro quem eles estão priorizando", afirmou, em menção aos republicanos.

Na segunda-feira, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, reiterou o alerta de que, sem uma solução para o impasse do teto, o governo pode ficar sem recursos para honrar compromissos financeiros a partir de 1º de junho.