Representante do governo dos EUA vê inflação desacelerando e crescimento de atividade robusto

Diretora do Conselho Econômico Nacional do governo dos Estados Unidos, Lael Brainard disse que a inflação norte-americana parece estar desacelerando, enquanto o crescimento de atividade segue robusto, ao repercutir o índice de preços de gastos com consumo (PCE, medida de inflação preferida do Federal Reserve - o BC norte-americano) em discurso nesta sexta-feira, 27. "O núcleo do PCE desacelerou a 3,7% na taxa anual em setembro, o menor nível desde maio de 2021", destacou a autoridade. Lael Brainard acrescentou, entretanto, que o governo seguirá monitorando riscos crescentes associados a tensões geopolíticas elevadas e volatilidade nos mercados financeiros, que o governo continuará monitorando. A diretora falou que os EUA conseguiram reduzir a inflação mais rapidamente que outras economias avançadas, ao mesmo tempo em que o crescimento da atividade seguiu forte. Ela também destacou que o desemprego permaneceu abaixo de 4% consistentemente desde a pandemia da covid-19, a despeito das previsões de analistas de que as políticas do governo piorariam o

entre emprego e inflação.

Ao passo que o PCE e o seu núcleo nos EUA desaceleraram em setembro na comparação anual, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano se manteve estável em 3,7% em relação a agosto, na mesma base comparativa. O núcleo do CPI, por sua vez, também desacelerou.