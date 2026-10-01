Representante comercial dos EUA diz que Europa deveria liberar estoques de diesel

O representante comercial dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, afirmou nesta quinta-feira, 1, que a Europa deveria liberar parte de seus estoques de diesel e disse que terá uma reunião ainda hoje com autoridades da União Europeia (UE) para discutir o tema.

A declaração ocorre após relatos de que o governo do presidente Donald Trump pressionou Alemanha e França a reduzir estoques emergenciais do combustível para ajudar a conter os preços globais. Segundo a Reuters, os EUA pediram à UE a liberação de 120 milhões de barris de diesel nos próximos seis meses.

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Em entrevista à Bloomberg TV, Greer afirmou ainda que o bloco europeu tem cumprido os termos comerciais acordados com Washington, mas acrescentou que a Europa precisa agir sobre o problema de excesso de capacidade.

Em outra frente, o chefe do USTR disse que tem conversado com autoridades do Canadá sobre comércio. Segundo ele, os Estados Unidos estão abertos a um acordo, mas a iniciativa depende de Ottawa. Greer reconheceu, porém, que ainda permanecem divergências entre os dois países nas negociações comerciais.