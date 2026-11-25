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A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,7% em outubro ante setembro, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 25, pelo Departamento do Comércio do país. Analistas consultados pela FactSet previam alta menor, de 0,4%.

Os gastos com consumo nos EUA avançaram 0,3% no mesmo período, ante projeção de alta de 0,4% de analistas consultados pela FactSet.