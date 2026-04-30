Renda pessoal nos EUA sobe 0,6% e gastos com consumo avançam 0,9% em março ante fevereiro

A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,6% em março ante fevereiro, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 30, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,5%.

Os gastos com consumo nos EUA avançaram 0,9% no mesmo período, vindo em linha com o consenso do The Wall Street Journal.

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O dado de renda pessoal de fevereiro foi revisado para baixo, de estabilidade para queda de 0,1%. O indicador de gastos com consumo do mês passado também foi revisado para baixo, de alta de 0,6% para ganho de 0,5%.