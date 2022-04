Renda pessoal nos EUA sobe 0,5% em fevereiro ante janeiro; gastos avançam 0,2%

Da Redação

A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,5% em fevereiro ante janeiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 31, pelo Departamento do Comércio. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Já os gastos com consumo subiram 0,2% no mesmo período, enquanto o consenso do mercado era de avanço de 0,5%.

continua após publicidade .

Os dados mensais de janeiro foram revisados, para alta de 0,1% da renda pessoal e aumento de 2,7% dos gastos com consumo.

A pesquisa também mostrou que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) - medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) - subiu 0,6% em fevereiro ante janeiro.

continua após publicidade .

O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,4% no período, em linha com as expectativas.

Na comparação anual, o PCE subiu 6,4% e seu núcleo aumentou 5,4% em fevereiro.