Renda pessoal nos EUA sobe 0,4% e gastos com consumo avançam 0,2% em julho ante junho

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A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,4% em julho ante junho, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 26, pelo Departamento do Comércio do país. Analistas consultados pela FactSet previam alta menor, de 0,2%.

Os gastos com consumo nos EUA avançaram 0,2% no mesmo período, em linha com a previsão da FactSet.