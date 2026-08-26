Renda pessoal nos EUA sobe 0,4% e gastos com consumo avançam 0,2% em julho ante junho
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
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A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,4% em julho ante junho, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 26, pelo Departamento do Comércio do país. Analistas consultados pela FactSet previam alta menor, de 0,2%.
Os gastos com consumo nos EUA avançaram 0,2% no mesmo período, em linha com a previsão da FactSet.
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