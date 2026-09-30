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ECONOMIA

Renda pessoal nos EUA sobe 0,2% e gastos com consumo avançam 0,9% em agosto ante julho

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,2% em agosto ante julho, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 30, pelo Departamento do Comércio do país. Analistas consultados pela FactSet previam alta maior, de 0,5%.

Os gastos com consumo nos EUA avançaram 0,9% no mesmo período, em linha com o consenso de analistas consultados pela FactSet.

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EUA/RENDA PESSOAL/GASTOS/CONSUMO/AGOSTO
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