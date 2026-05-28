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ECONOMIA

Renda pessoal fica estável nos EUA e gastos com consumo avançam 0,5% em abril ante março

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 11:04:00 Editado em 28.05.2026, 11:12:04
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A renda pessoal nos Estados Unidos ficou estável em abril ante março, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 28, pelo Departamento do Comércio do país. Analistas consultados pela FactSet previam alta de 0,4%.

Os gastos com consumo nos EUA avançaram 0,5% no mesmo período, vindo acima do consenso dos analistas, que esperavam alta de 0,3%.

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O dado de renda pessoal de março foi revisado para baixo, de alta de 0,6% para avanço de 0,5%.

Já o indicador de gastos com consumo do mês passado foi revisado para cima, de alta de 0,9% para ganho de 1,0%.

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EUA/RENDA PESSOAL/GASTOS/CONSUMO/ABRIL
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