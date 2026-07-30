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ECONOMIA

Renault reverte prejuízo e tem lucro líquido de ?705 mi no 1º sem com ajuda do Geely no Brasil

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 13:45:00 Editado em 30.07.2026, 13:54:07
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A Renault anunciou lucro líquido ficou de 705 milhões de euros no primeiro semestre de 2026, ou 2,39 euros por ação, em comparação com um prejuízo de 11,18 bilhões no mesmo período de 2025. O resultado superou a previsão dos analistas compilada pela FactSet, que era de ?.1,61 por ação.

A receita subiu 9,5%, alcançando 30,2 bilhões de euros, na mesma base comparativa.

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O faturamento da divisão automotiva cresceu 9,3%, para 26,8 bilhões de euros. O desempenho foi ajudado pela expansão da distribuição de veículos da Geely no Brasil. A produção local, por meio da joint venture com a Renault do Brasil, deve começar neste verão (Hemisfério Norte).

No cenário internacional, no segmento de veículos de passeio e comerciais leves, o Grupo Renault fortaleceu suas posições em seus mercados estratégicos, impulsionado pelo crescimento das vendas da marca Renault pelo segundo ano consecutivo (+2,8%). As vendas do Grupo cresceram na Índia (+61,2%), na Turquia (+15,4%), no Marrocos (+13,7%) e no Brasil (+5,3%).

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