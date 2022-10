Renault e Nissan discutem reforçar cooperação e 'futuro da Aliança'

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

As montadoras Renault e Nissan publicaram comunicado conjunto nesta segunda-feira, 10, no qual dizem que estão envolvidas atualmente em "discussões cheias de confiança" sobre "várias iniciativas" como parte de seus "esforços continuados para reforçar a cooperação e o futuro da Aliança". Segundo a nota, as discussões incluem um acordo sobre uma série de iniciativas estratégicas comuns entre mercados, produtos e tecnologias.

As duas companhias também discutem a possibilidade de a Nissan investir em uma nova unidade da Renault voltada para veículos elétricos, informa o texto.

As empresas também pretendem fazer melhoras estruturais para garantir a sustentabilidade de operações e governança da aliança, sustentam.