Renan Filho diz que há mais de 100 obras em ritmo lento ou paralisadas

Amanda Pupo e Marlla Sabino (via Agência Estado)

O ministros dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta quarta-feira, 18, que existem mais de 100 obras sob administração da pasta em ritmo lento ou paralisadas. A informação foi dada durante anúncio sobre o plano para os 100 primeiros dias de trabalho do Ministério.

Segundo Renan Filho, que destacou o baixo orçamento da pasta durante os últimos anos, o Ministério terá R$ 18,8 bilhões para aplicar em investimentos em 2023, além de R$ 2,7 bilhões de restos a pagar autorizados no ano passado.

"Caem os investimentos e piora nossas rodovias, pelo índice estabelecido pelo próprio Dnit. Vimos cair de 68% para 52% as rodovias boas de 2016 a 2022. Qualidade das nossas rodovias vem piorando e quanto menos nosso investimento, maior depreciação da infraestrutura", apontou o ministro.

Renan Filho ainda destacou a reunião que teve na terça-feira com a Casa Civil para debater as prioridades da pasta. "Com sintonia grande com equipe da transição e espero que a gente possa apresentar à sociedade qual caminho que desejamos perseguir ao longo dos próximos 100 dias", disse.