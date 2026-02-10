Renan Filho: Brasil tem tudo necessário para seguir ciclo virtuoso na infraestrutura

O Brasil tem todos os elementos necessários para seguir em um "ciclo virtuoso" na infraestrutura, avalia o ministro dos Transportes, Renan Filho. Em painel no CEO Conference do BTG Pactual, o político afirmou que o setor vive uma máxima histórica de investimentos, enquanto as perspectivas seguem positivas.

Renan Filho atribui o otimismo a alguns fatores. Entre eles, o fato do País ter projetos rentáveis na comparação internacional e uma agenda de sustentabilidade. Citou ainda o mercado de capitais sofisticado e um ambiente democrático, com solidez institucional. "Isso tudo faz com o que o Brasil seja destino de investimentos hoje como em poucos outros momentos da história", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na mesma linha, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que 2024 e 2025 "foram os melhores anos da história para o setor de concessões".

Olhando para a frente, destacou a expectativa por novos leilões portuários relevantes neste ano, como o do Tecon 10, no Porto de Santos, e o do Porto de São Sebastião.