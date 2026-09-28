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ECONOMIA

Remessa de lucros e dividendos soma US$ 5,925 bi em agosto, aponta BC

Escrito por Marianna Gualter e Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 5,925 bilhões em agosto, informou o Banco Central. Em agosto de 2025, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,219 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 1,059 bilhão no mês passado, contra US$ 1,215 bilhão no mesmo mês de 2025.

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No acumulado do ano até agosto, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 38,073 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 18,960 bilhões.

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BC/SETOR EXTERNO/AGOSTO/LUCROS/DIVIDENDOS/REMESSA
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