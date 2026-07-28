Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Remessa de lucros e dividendos soma US$ 4,235 bilhões em junho, revela BC

Escrito por Mateus Maia e Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 11:07:00 Editado em 28.07.2026, 11:18:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,235 bilhões em junho, informou o Banco Central nesta terça-feira,28. Em junho de 2025, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,060 bilhões.

As despesas com juros externos somaram US$ 2,258 bilhões no mês passado, contra US$ 2,397 bilhões no mesmo mês de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No acumulado do ano até junho, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 26,615 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 13,744 bilhões.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,408 bilhão em junho, informou o BC. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em junho de 2025, o déficit nessa conta foi de US$ 1,164 bilhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os brasileiros gastaram US$ 2,217 bilhões no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 809 milhões.

A conta de viagens internacionais acumula déficit de US$ 6,973 bilhões em 2026 até junho. Ela teve déficit de US$ 11,536 bilhões em todo o ano de 2025.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bc junho lucros remessa setor externo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV