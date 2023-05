Relatório do Fed mostra aperto disseminado nas condições de crédito por bancos nos EUA

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Os bancos dos Estados Unidos têm restringido o crédito em diversas modalidades, de acordo com o Senior Loan Officer Opinion Survey, relatório trimestral do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) publicado nesta segunda-feira, 8. O levantamento mostra ainda que os bancos projetam um aperto nas condições de crédito no restante do ano atual.

Em relação a empréstimos para empresas, os participantes da pesquisa reportaram, no balanço, um aperto nos padrões e também uma demanda mais fraca por empréstimos nos setores comercial e industrial, tanto para empresas pequenas e médias quanto para as grandes, ao longo do primeiro trimestre nos EUA. Houve também padrões mais rígidos e menor demanda nos empréstimos para o setor imobiliário comercial, aponta o levantamento.

O aperto em padrões de empréstimo também ocorreu no caso das pessoas físicas, em todas as categorias de financiamento imobiliário e igualmente com menor demanda. O aperto nos padrões ocorreu em todas as categorias para os consumidores, com demanda mais fraca para empréstimos para a compra de automóveis, por exemplo, enquanto o quadro para os cartões de crédito "permaneceu basicamente inalterado".

A pesquisa de abril, divulgada nesta segunda, incluiu questões especiais sobre aperto no crédito e expectativas, explica o relatório. O aperto nos padrões para crédito no primeiro trimestre foi explicado, pelos bancos, por questões como uma perspectiva econômica menos favorável, "tolerância reduzida ao risco, deterioração em valores de colateral, e preocupações sobre os custos de financiamento e as posições de liquidez dos bancos".

Sobre a perspectiva de padrões de empréstimos para 2023, os bancos reportaram que esperam aperto nas condições em todos os segmentos. Com mais frequência, eles citaram expectativa de deterioração na qualidade do crédito de seu portfólio de empréstimos e nos valores dos colaterais dos clientes, uma redução na tolerância ao risco, bem como preocupações sobre custos de financiamento bancário, posições de liquidez dos bancos e um fluxo de saída de depósitos como motivos para esperar aperto nas condições de empréstimos no restante deste ano.

O Fed ainda aponta que, em geral, o aperto nas condições para empréstimo para empresas foi citado com mais frequência entre bancos médios que entre os demais, tanto no primeiro trimestre quanto nas expectativas para o restante do ano.