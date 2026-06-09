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Relatório de auditoria foi enviado para BC, PF, CVM e Supremo, diz presidente do BRB

Escrito por Naomi Matsui e Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 12:30:00 Editado em 09.06.2026, 12:36:41
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O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, afirmou nesta terça-feira, 9, que não tem autorização para detalhar informações feitas por uma consultoria externa sobre as operações feitas entre o banco público e o banco Master. A auditoria foi feita pelo escritório Machado Meyer Advogados e pela consultoria de risco Kroll Associates.

"Esses achados, em função da própria definição do Supremo Tribunal Federal, nós encaminhamos aos órgãos regulatórios e fiscalizatórios, como, por exemplo, o Banco Central, a CVM Comissão de Valores Mobiliários, a Procuradoria Geral da República", declarou, durante audiência à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado para explicar as operações entre o banco público e o banco Master.

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"Não estávamos autorizados a encaminhar esses relatórios para nenhum outro órgão fora esses citados, nem ao governador e governadora atual do distrito do Governo do Distrito Federal. (...) Não podemos abrir todos, até porque isso não cabe ao BRB", continuou.

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