Relatora no Cade vota para rejeitar consórcio entre Ultragaz e Supergasbras

Relatora no Conselho Administrado de Defesa Econômica (Cade) do processo que analisa o consórcio entre as empresas Ultragaz e Supergasbras (SGB), a conselheira Lenisa Prado votou para reprovar o negócio. A Superintendência-Geral (SG) do Cade chegou a aprovar a operação, sem restrições, em março. Os demais conselheiros do tribunal ainda precisam se manifestar.

continua após publicidade

Em extenso voto, Prado rebateu as alegações das empresas, que foram adotadas pela SG do órgão, e alegou que a operação geraria impactos concorrenciais ao mercado de gás de cozinha.

Segundo ela, a aprovação do negócio abriria espaço para a constituição de um duopólio que poderia reduzir a competição no setor. "Esse arranjo não pode ser considerado neutro, representa um arranjo fechado e perene entre duas empresas líderes no mercado", afirmou.

continua após publicidade

Para a relatora, embora as distribuidoras tentem "florear" a operação como "mero compartilhamento de estrutura", os efeitos são "muito similares a uma fusão". "Em que a estrutura desse setor apresenta inúmeras características facilitadoras de condutas colusivas", disse a conselheira, que não constatou garantias de repasse de eficiência ao consumidor na operação. Ela destacou que o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Fazenda enviaram pareceres ao Cade contrários à aprovação do negócio.

Prado apontou também que o formato de operação desejado pelas empresas inevitavelmente ensejaria uma coordenação de estratégias táticas e operacionais, o que poderia resultar, por exemplo, na troca de informações concorrencialmente sensíveis entre as distribuidoras consorciadas. "A troca de informações concorrencialmente sensíveis também pode prejudicar a inovação no mercado", disse.

A Ultragaz, a Bahiana, a SGB e a Minasgás querem fechar consórcios para o compartilhamento operacional de parte de suas estruturas de produção de GLP envasado e a granel. Segundo as empresas, essa união "elimina a necessidade de construir novas bases" e "permite a racionalização de custos fixos e variáveis". De acordo com o Ministério de Minas e Energia, essas companhias, juntas, têm participação de mercado de cerca de 44% no segmento de distribuição de GLP.

continua após publicidade

Prado refutou, por exemplo, as alegações de que bases operacionais para o GLP não seriam o "coração" da operação das distribuidoras. "A realidade mostra que as bases são sim o coração da operação, desempenham papel central na formação dos preços dos produtos", disse a conselheira, destacando que a formação de consórcios implicaria numa relação horizontal entre as empresas onde haverá compartilhamento de bases.

De acordo com Prado, embora a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autorize o compartilhamento de bases, os contratos entre congêneres são uma "exceção à regra".

A conselheira argumentou que a instalação de bases próprias é o que diferencia uma distribuidora, configurando, inclusive, uma das maiores barreiras de entrada a novos players. "A lógica de mercado é ter a base própria", disse a conselheira, segundo quem, para que a operação entre as empresas tenha sucesso, será necessária uma estreita relação entre as áreas comerciais e operacionais das distribuidoras.