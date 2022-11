Relator do Orçamento 2023 espera texto da PEC entre hoje e amanhã

Iander Porcella e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), afirmou que a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve apresentar a ele o texto da PEC da transição entre esta quinta-feira, 10, e amanhã, 11. O parlamentar participou de uma reunião na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que também contou com a presença do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e líderes partidários.

De acordo com Castro, após negociar os detalhes da PEC com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a equipe da transição deve apresentar o texto a ele por telefone. O senador afirmou que, depois de tomar conhecimento da proposta, vai articular a tramitação com os líderes partidários para que haja consenso. Segundo ele, contudo, isso só deve ocorrer a partir da próxima quarta-feira, 16, após o feriado. "O tempo que vamos gastar vai ser gasto em entendimento, negociação", declarou Castro a jornalistas.

"Só vamos dar início à tramitação quando houver consenso com os líderes", emendou o senador. De acordo com ele, houve boa receptividade das lideranças partidárias em relação à PEC. A proposta, de acordo com Castro, vai seguir o "trâmite normal". Primeiro, deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, depois, pelo plenário, mas as duas etapas poderiam ocorrer no mesmo dia.

Também participaram da reunião os senadores Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Carlos Fávaro (PSD-MT), Alexandre Silveira (PSD-MG), Izalci Lucas (PSDB-DF), Eduardo Braga (MDB-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Weverton Rocha (PDT-MA) e Paulo Rocha (PT-PA), além do ex-ministro Aloizio Mercadante.