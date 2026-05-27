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Relator da PEC 6x1 pede que deputados retirem destaques que acabam com transição

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 14:37:00 Editado em 27.05.2026, 14:47:00
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O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6x1, deputado Leo Prates (Republicanos-PB), pediu aos deputados Hildo Rocha (MDB-MA), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Casa, que retirem os destaques apresentados ao seu substitutivo.

Hildo e Sóstenes querem suprimir do texto o prazo de 60 dias para que a PEC entre em vigor após sua promulgação. Já Melchionna sugere a retirada da parte que prevê que contratos já firmados pela administração pública e dependam diretamente de mão de obra, como serviços terceirizados, tenham de passar por aditivos contratuais para recompor o equilíbrio econômico-financeiro após a redução da jornada de trabalho.

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"Nós estamos fazendo, praticamente, sem transição. Nós precisamos ter adequação de arrumação", declarou Prates durante a sessão da comissão especial que analisa a proposta.

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6X1/JORNADA/PEC destaques Relator
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