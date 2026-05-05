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Relator da escala 6x1 prevê apresentar parecer em 20 de maio e votar no dia 26

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 16:06:00 Editado em 05.05.2026, 16:19:32
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A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre o fim da escala 6x1 apresentou, nesta terça-feira, 5, o plano de trabalhos do relator do colegiado, deputado Leo Prates (Republicanos-BA), com previsão de divulgação do parecer em 20 de maio e votação na comissão em 26 de maio.

O plano de trabalho agenda para a quarta-feira, 6, às 14 horas, a primeira audiência pública da comissão, com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, com o tema "Uso do tempo do trabalho".

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Em 7 de maio, está agendado um seminário em João Pessoa (PB).

No dia 12 de maio, às 14 horas, está prevista a segunda audiência com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, sobre os impactos econômicos da proposta. Em 13 de maio, haverá a terceira audiência, sobre "aspectos sociais".

No dia 14 de maio, a comissão realizará um seminário em Belo Horizonte (MG).

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Em 18 de maio, às 14h, haverá a quarta audiência do colegiado, sobre a perspectiva dos empregadores, com representantes de entidades dos empresários. Em 19 de maio, às 14 horas, será a vez das centrais sindicais participarem da quinta audiência, sobre a perspectiva dos trabalhadores.

Um dia após a apresentação do relatório, a comissão realizará em 21 de maio um seminário em São Paulo.

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6X1/JORNADA/PEC/CÂMARA/COMISSÃO/CRONOGRAMA
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