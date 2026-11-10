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Relação de CEO da Nvidia com empresária facilita envio de US$ 7,5 bi em chips à China, diz site

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O relacionamento entre o CEO da Nvidia, Jensen Huang, e a empresária chinesa Alice Huang, apontada como suposta espiã, facilitou o envio de pelo menos US$ 7,5 bilhões em chips para a China, segundo o site The Information.

A reportagem, publicada nesta terça-feira, 10, cita duas pessoas que conhecem Alice. Segundo o The Information, Alice, o marido e a irmã construíram uma rede de empresas na China e em Singapura para adquirir chips da Nvidia.

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O site afirmou que a empresa chinesa Shanghai Century Litong, fundada em junho de 2023, estava no centro dessa rede. Quatro meses após a fundação, ela se tornou parceira preferencial de serviços de computação em nuvem da Nvidia, o que garantiu acesso prioritário aos chips da multinacional.

Segundo a reportagem, quando os pedidos de chips da Nvidia sujeitos a restrições de exportação dos Estados Unidos começaram a enfrentar dificuldades, Alice acionou seus contatos na Nvidia e em empresas distribuidoras para garantir o fornecimento, o que teria ajudado a levar cerca de 240 mil chips dos modelos H100, H200 e alguns A100 para a China.

O The Information afirmou que Alice usou o relacionamento com Jensen para construir credibilidade. Apesar do sobrenome em comum, Alice e Jensen não têm parentesco.

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No domingo, 8, a Nvidia informou que uma comissão independente do conselho de administração, com apoio de advogados externos, ficará responsável por uma investigação interna. Horas antes, o executivo admitiu ter sido infiel à mulher, sem dar detalhes.

Segundo a empresa, a comissão examinará todas as informações disponíveis. A companhia afirmou não ter motivos para acreditar que dados confidenciais da empresa ou informações relacionadas à segurança nacional dos EUA tenham sido comprometidos. Jensen apoia a apuração e continuará no cargo durante o processo.

A apuração ocorre em meio à disputa entre EUA e China pelo domínio da inteligência artificial e às restrições americanas à exportação de semicondutores avançados para o território chinês.

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NVIDIA/JENSEN HUANG/ESCÂNDALO/CHIPS/CHINA/ENVIO/REPORTAGEM
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