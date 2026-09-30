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Reino Unido zera imposto sobre valor agregado na conta de luz em meio à crise energética

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governo do Reino Unido começou a retirar a cobrança de imposto sobre valor agregado (VAT, na sigla em inglês) das contas de eletricidade residenciais, segundo comunicado oficial. De acordo com o governo, o corte de imposto deve dar fôlego aos consumidores entre outubro e dezembro, período em que as famílias ficam mais expostas a eventuais aumentos de custos globais de energia durante o inverno europeu.

O governo afirmou ainda que cerca de um terço das famílias está em tarifas fixas e, por isso, "não será afetado". Mesmo assim, espera-se que as fornecedoras repassem o fim do VAT também a esses clientes, o que pode resultar em queda no valor total das contas, acrescentou o comunicado.

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"Para muitas famílias, a conta de energia é a que mais temem. Eu não aceito que tenha que ser assim, e estou determinado a reduzir os custos de forma definitiva", disse o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, no comunicado.

O anúncio ocorre após a alta dos custos globais de energia em meio ao conflito no Oriente Médio. Nos últimos dias, Burnham também se comprometeu, de acordo com a nota, a reduzir custos de energia para que eles fiquem "em linha" com outros países da Europa em um horizonte de dez anos, por meio de maior controle público no sistema.

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