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ECONOMIA

Reino Unido: vendas no varejo sobem 0,5% em agosto ante julho

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As vendas no varejo do Reino Unido subiram 0,5% em agosto ante julho, segundo dados publicados pelo órgão de estatísticas do país, o ONS, nesta sexta-feira, 18. A expectativa de analistas consultados pela FactSet era de recuo de 0,5%. Na comparação anual, as vendas no varejo britânico avançaram 2,4% em agosto, ante expansão de 1,6% no mês anterior. Neste caso, a projeção era de avanço de 1,6%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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