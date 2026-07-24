Reino Unido: vendas no varejo avançam 1,0% em junho ante maio

As vendas no varejo do Reino Unido subiram 1,0% em junho ante maio, segundo dados publicados pelo órgão de estatísticas do país, o ONS, nesta sexta-feira, 24. O resultado contrariou expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,5% no período. Na comparação anual, as vendas no varejo britânico avançaram 4,2% em junho, ante expansão de 3,2% no mês anterior.