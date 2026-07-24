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ECONOMIA

Reino Unido: vendas no varejo avançam 1,0% em junho ante maio

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 07:20:00 Editado em 24.07.2026, 07:29:07
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As vendas no varejo do Reino Unido subiram 1,0% em junho ante maio, segundo dados publicados pelo órgão de estatísticas do país, o ONS, nesta sexta-feira, 24. O resultado contrariou expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,5% no período. Na comparação anual, as vendas no varejo britânico avançaram 4,2% em junho, ante expansão de 3,2% no mês anterior.

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