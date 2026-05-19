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Reino Unido: taxa de desemprego sobe a 5% nos três meses até março; salários desaceleram

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 07:19:00 Editado em 19.05.2026, 13:03:27
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A taxa de desemprego do Reino Unido subiu para 5% no trimestre até março, ante 4,9% nos três meses até fevereiro, segundo dados publicados nesta terça (19) pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo bônus, registrou alta anual de 3,4% no trimestre até março, desacelerando ante o ganho de 3,6% nos três meses até fevereiro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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