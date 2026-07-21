Reino Unido: taxa de desemprego se mantém em 4,9% nos três meses até maio
Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 07:20:00 Editado em 21.07.2026, 07:33:18
A taxa de desemprego do Reino Unido permaneceu em 4,9% no trimestre até maio, o mesmo patamar observado nos três meses até abril, segundo dados publicados nesta terça-feira, 21, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês).
O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço da taxa para 5%.
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O ONS também informou que o salário semanal médio, excluindo bônus, avançou 3,4% na comparação anual no trimestre até maio, repetindo a variação verificada nos três meses até abril.
*Com informações da Dow Jones Newswires