Reino Unido: taxa anual do CPI fica em 2,8% em maio, pouco abaixo do previsto

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido permaneceu em 2,8% em maio, mesmo valor de abril, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) do país nesta quarta-feira, 17. O resultado veio levemente abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, de 3%. Na comparação mensal, o CPI britânico subiu 0,2% em maio, também abaixo do consenso da FactSet, de 0,5%. O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de alimentos e energia, avançou 0,3% em maio ante abril e registrou alta de 2,6% no confronto anual.