Reino Unido: taxa anual do CPI acelera a 7,0% em março, ante 6,2% em fevereiro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 7,0% em março de 2022 ante igual mês do ano anterior, acelerando em relação ao ganho anual de 6,2% observado em fevereiro, segundo dados publicados nesta quarta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

O resultado de março, o mais alto desde 1992, superou as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam ganho de 6,7%. Em relação a fevereiro, o CPI do Reino Unido avançou 1,1% em março. Neste caso, a projeção era de acréscimo de 0,8%.

O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, aumentou 0,9% em março ante o mês anterior e registrou acréscimo anual de 5,7%. *Com informações da Dow Jones Newswires.