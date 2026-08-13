Reino Unido: produção industrial recua 0,2% em junho ante maio

A produção industrial do Reino Unido recuou 0,2% em junho ante maio, segundo dados publicados nesta quinta-feira (13) pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, a produção industrial britânica também recuou 0,2% em junho.

*Com informações da Dow Jones Newswires