Reino Unido: produção industrial recua 0,2% em junho ante maio
Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
A produção industrial do Reino Unido recuou 0,2% em junho ante maio, segundo dados publicados nesta quinta-feira (13) pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. Na comparação anual, a produção industrial britânica também recuou 0,2% em junho.
*Com informações da Dow Jones Newswires
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