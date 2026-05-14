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ECONOMIA

Reino Unido: produção industrial cai 0,2% em março ante fevereiro

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 07:20:00 Editado em 14.05.2026, 07:30:27
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A produção industrial do Reino Unido caiu 0,2% em março ante fevereiro, segundo dados publicados nesta quinta-feira (14) pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,1% no período. Na comparação anual, a produção industrial britânica ficou estagnada em março, de acordo com o ONS.

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