Reino Unido: produção industrial cai 0,2% em março ante fevereiro

A produção industrial do Reino Unido caiu 0,2% em março ante fevereiro, segundo dados publicados nesta quinta-feira (14) pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,1% no período. Na comparação anual, a produção industrial britânica ficou estagnada em março, de acordo com o ONS.