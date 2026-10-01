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ECONOMIA

Reino Unido: PMI industrial sobe a 51,9 em setembro, mas fica abaixo da prévia

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial do Reino Unido subiu de 51,7 em agosto para 51,9 em setembro, segundo dados finais divulgados nesta quinta-feira, 1 pela S&P Global. O resultado, porém, ficou abaixo da leitura preliminar e do consenso da FactSet, ambos de 52,0. Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.

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REINO UNIDO: PMI INDUSTRIAL setembro
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