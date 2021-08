Da Redação

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do Reino Unido recuou de 63,9 em junho a 60,4 na leitura final de julho, informou nesta segunda-feira, 2, a IHS Markit. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. A consultoria afirma em relatório que dificuldades para obter matérias-primas e aumentar o quadro de pessoal estão contendo o crescimento do setor no país, além de elevar os custos da indústria britânica.