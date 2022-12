Reino Unido: PMI composto avança a 49 na preliminar de dezembro, diz S&P Global

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido avançou, de 48,2 em novembro a 49,0 na prévia de dezembro, na máxima em três meses, informaram nesta sexta-feira, 16, a S&P Global e a CIPS. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 48,0. O PMI de serviços teve alta de 48,8 em novembro a 50,0 na preliminar de dezembro, também na máxima em três meses e exatamente na marca que separa expansão da contração nessa pesquisa. Analistas esperavam, neste caso, 48,5. Já o PMI do setor industrial do país teve baixa, de 46,5 em novembro a 44,7 na prévia de dezembro, mínima em 31 meses, quando a previsão era de 46,5.