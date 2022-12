Reino Unido: PIB cai no 3º trimestre ante o anterior, mas tem alta anual de 1,9%

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido contraiu 0,3% no terceiro trimestre de 2022, em relação ao segundo, de acordo com a leitura final do indicador, aprofundando o recuo mostrado na prévia e superando a previsão de queda de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, ambas de 0,2%. A leitura definitiva do dado também confirmou a primeira contração trimestral do PIB britânico desde os três primeiros meses de 2020, período do choque inicial da pandemia de covid-19. No confronto anual, o PIB do Reino Unido avançou 1,9%, menos do a alta de 2,4% indicada pela prévia e esperada pelos economistas.