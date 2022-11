Reino Unido não pode gastar aquilo que não ganha e pagará dívidas, diz ministro

Laís Adriana, especial para a AE (via Agência Estado)

O ministro de Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, afirmou que o país entende que não pode "gastar aquilo que não ganhamos e vamos pagar nossas dívidas". A fala, referente à dívida de 133 bilhões de libras ao Banco da Inglaterra, foi feita hoje durante sabatina no Comitê do Tesouro.

Hunt ressaltou que se considera "um conservador que acredita na redução de impostos" e justificou recentes gastos do governo "como decisões difíceis", por exemplo, a implementação dos 5 bilhões de libras em assistência social. "A melhor forma de reduzir os gastos de governo é diminuindo a inflação", opinou.

Ele ainda se defendeu sobre as críticas quanto ao seu posicionamento sobre relações próximas à União Europeia, afirmando que o governo desconsidera qualquer movimento que se afaste do Acordo de Comércio e Cooperação e da soberania do Reino Unido, e defendeu também a independência do Banco da Inglaterra, incluindo a transição do quantitative easing (QE) para o quantitative tightening (QT).