Reino Unido: inflação de junho acelera e atinge 9,4%, nível mais alto em 40 anos

A inflação no Reino Unido acelerou em junho para uma nova alta de quatro décadas, impulsionada pelo aumento dos preços dos combustíveis e alimentos. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) aumentou 9,4% no ano, na leitura mais alta desde abril de 1982, acelerando em relação à taxa anual de 9,1% de maio, segundo dados do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) divulgados nesta quarta-feira, 20.

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam que a inflação chegasse a 9,3%. A aceleração da inflação foi impulsionada pelo aumento dos preços dos combustíveis e alimentos, que foram apenas ligeiramente compensados pela queda dos preços dos carros usados, disse o ONS.

O núcleo de preços ao consumidor, medida que exclui as categorias voláteis de alimentos e energia, diminuiu para 5,8% em junho, de 5,9% em maio, registrando uma segunda queda consecutiva na taxa anual. Fonte: Dow Jones Newswires.