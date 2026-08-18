Reino Unido: desemprego fica estável, mas mercado de trabalho dá sinais de arrefecimento

A taxa de desemprego no Reino Unido ficou estável nos três meses até junho, enquanto o crescimento dos salários acelerou levemente, em um quadro que provavelmente não deve alterar a avaliação do Banco da Inglaterra (BoE), cuja expectativa é de manutenção dos juros no próximo mês.

A taxa de desemprego foi de 4,9%, a mesma observada nos três meses até maio, segundo dados divulgados nesta terça-feira (18) pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, pela sigla em inglês). Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam 4,8%.

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O crescimento anual dos salários, excluídos bônus, foi de 3,5% no segundo trimestre, acima dos 3,4% registrados no período de março a maio, mostraram os dados.

"O panorama do mercado de trabalho mudou pouco no geral, embora sinais de arrefecimento ainda estejam presentes", afirmou Liz McKeown, diretora de Estatísticas Econômicas do ONS.

Estimativas para o período de maio a julho indicam que o número de vagas recuou ligeiramente para 707 mil - nível que, fora do período da pandemia, não era tão baixo desde os três meses até novembro de 2014, segundo o ONS.

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"A queda mais recente foi impulsionada principalmente por empresas menores, que citam custos de mão de obra e operacionais como razões para não contratar novos funcionários ou repor os que saem", acrescentou McKeown.

Os números antecedem a divulgação dos dados de inflação, prevista para quarta-feira, que deve apontar aceleração. A maioria dos investidores espera que o BoE mantenha os juros na reunião de setembro.

Um mercado de trabalho mais fraco costuma refletir menor poder de barganha dos trabalhadores, o que permite às empresas conter reajustes salariais e reduz a chance de aceleração generalizada da inflação.

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"Um mercado de trabalho em estabilização e pressões salariais contidas sustentam uma postura cautelosa do BoE", disse Yael Selfin, economista-chefe da KPMG no Reino Unido. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast