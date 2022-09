Reino Unido: CPI desacelera e sobe 9,9% na comparação anual de agosto

Matheus Andrade* (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) do Reino Unido anunciou nesta quarta-feira, 14, que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) estava 9,9% mais alto em agosto do que no ano anterior, ante 10,1% em julho, em uma desaceleração.

continua após publicidade .

Especialistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam o avanço de 9,9%. Com relação ao mês anterior, os preços subiram 0,5%, abaixo da previsão de analistas de 0,6%. O núcleo do CPI avançou 6,3% na comparação anual, dentro da expectativa dos analistas.

A queda do preço dos combustíveis para motores foi a maior contribuição descendente para a variação das taxas de inflação anuais entre julho e agosto de 2022, afirma o ONS. Já o aumento nos alimentos foi o que mais contribuiu para cima na variação das taxas, aponta.

continua após publicidade .

*Com informações Dow Jones Newswires.