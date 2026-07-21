Reino Unido: Burnham reduz impostos sobre contas de luz para aliviar custo de vida das famílias
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 07:24:00 Editado em 21.07.2026, 07:33:30
O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, que tomou posse na segunda-feira, 20, anunciou medidas para reduzir impostos sobre as contas de energia elétrica. Em comunicado publicado nesta terça-feira, 21, o governo britânico informou que a medida tem o objetivo de propiciar alívio financeiro a milhões de famílias durante o inverno no Hemisfério Norte.
A iniciativa será financiada pelo cancelamento do programa de Identidade Digital, que permitirá eliminar o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) que incide sobre as contas de luz. A medida segue a promessa de Burnham de "colocar mais dinheiro no bolso das pessoas e devolver a esperança" aos britânicos, segundo o governo.
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