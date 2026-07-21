Reino Unido: Burnham reduz impostos sobre contas de luz para aliviar custo de vida das famílias

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, que tomou posse na segunda-feira, 20, anunciou medidas para reduzir impostos sobre as contas de energia elétrica. Em comunicado publicado nesta terça-feira, 21, o governo britânico informou que a medida tem o objetivo de propiciar alívio financeiro a milhões de famílias durante o inverno no Hemisfério Norte.

A iniciativa será financiada pelo cancelamento do programa de Identidade Digital, que permitirá eliminar o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) que incide sobre as contas de luz. A medida segue a promessa de Burnham de "colocar mais dinheiro no bolso das pessoas e devolver a esperança" aos britânicos, segundo o governo.