Sergio Caldas (via Agência Estado)

O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira, 23, um novo pacote de sanções comerciais contra a Rússia, pela invasão da Ucrânia no fim de fevereiro, segundo comunicado publicado no site do país.

continua após publicidade .

As novas medidas incluem vetos a exportações para a Rússia de uma série de bens e de tecnologia, assim como de combustível para aviões e de libras ou cédulas da União Europeia (UE).