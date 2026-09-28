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ECONOMIA

Reino Unido: ações de construtoras disparam após novo programa para compradores de 1ª viagem

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As ações de construtoras residenciais do Reino Unido dispararam após o governo anunciar que lançará na Inglaterra um novo programa de empréstimo com participação no imóvel voltado a compradores de primeira viagem, batizado de "Your First Home".

Pelo plano, o comprador precisará dar apenas 2,5% de entrada para adquirir um imóvel novo, enquanto o governo emprestará outros 20% do valor. No programa anterior, o "Help to Buy", a entrada mínima exigida era de 5%, o que significa que a nova medida reduz essa exigência pela metade.

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Os detalhes completos devem ser apresentados no próximo orçamento, previsto para o fim de outubro. Ainda assim, analistas do RBC Capital Markets afirmam que as construtoras deverão ser obrigadas a fazer uma contribuição ao aderirem ao programa, para ajudar a cobrir custos.

Na prática, o "Your First Home" deve funcionar de forma muito semelhante ao "Help to Buy", mas com limites de renda familiar e de preço do imóvel, para direcionar o benefício a quem mais precisa, segundo o RBC.

"Acreditamos que este é o grande catalisador de que o setor precisava para uma reprecificação e, embora a maioria de nós ainda tenha 88 noites de sono até o Natal, o Natal chegou mais cedo para as construtoras britânicas", escreveram os analistas.

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Entre os destaques, por volta das 6h (de Brasília), os papéis de MJ Gleeson, Persimmon, Taylor Wimpey e Bellway avançavam cerca de 13% a 15% na Bolsa de Londres.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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