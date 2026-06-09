Regulador do Reino Unido revisa oferta de aquisição de US$ 81 bi da Warner Bros pela Paramount

O regulador de concorrência do Reino Unido disse que está avaliando se a oferta de US$ 81 bilhões da Paramount Skydance pela Warner Bros. Discovery poderia levar a uma redução substancial da concorrência no país.

A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA, em inglês) disse nesta terça-feira, 9, que iniciou a primeira fase de sua revisão de fusão e notificou as partes envolvidas. O regulador tem até 7 de agosto para decidir se abrirá uma investigação mais aprofundada sobre o negócio.

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"Este marco de hoje é consistente com nosso cronograma esperado", disse um porta-voz da Paramount. "Deixamos claro de forma proativa nossos planos e incentivos: aumentar a produção para pelo menos 30 filmes de alta qualidade anualmente, cada um dos quais receberá um lançamento teatral completo imediatamente, continuar licenciando conteúdo e preservar marcas icônicas com liderança criativa independente."

No início deste mês, a União Europeia (UE) iniciou sua revisão formal antitruste da aquisição e estabeleceu um prazo até 7 de julho para concluir sua triagem inicial do negócio.

A Paramount pretende continuar a cooperar construtivamente com a CMA e todas as autoridades reguladoras à medida que prosseguem com seu processo de revisão, disse o porta-voz.

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A Warner Bros. não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Paramount venceu a guerra de lances pela Warner Bros. depois que a Netflix saiu da corrida em fevereiro. A empresa de produção e distribuição de filmes dos EUA está prestes a possuir não apenas a Warner Bros. e a HBO, mas também uma variedade de redes de cabo populares, marcando um ponto de virada importante para a indústria do entretenimento.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.