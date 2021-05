Regulador antitruste da Alemanha inicia investigação sobre Google

Continua após publicidade

O regulador antitruste da Alemanha, Bundeskartellamt, iniciou investigações sobre as unidades alemã e irlandesa do Google e também sobre a Alphabet, controladora do gigante de tecnologia americano, com base em nova leis de concorrência que se aplicam a grandes empresas digitais. "Devido ao grande número de serviços digitais oferecidos pelo Google (...) a empresa poderá ser considerada de importância fundamental para a concorrência através dos mercados", disse o presidente da agência, Andreas Mundt, em comunicado. A Bundeskartellamt já abriu investigações semelhantes sobre Facebook e Amazon.