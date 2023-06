Reforma tributária que simplifique impostos é o que vai reativar indústria no Brasil, diz Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu nesta sexta-feira, 30, que uma reforma tributária que simplifique impostos é o que vai reativar a indústria no Brasil. "Se não aprovarmos uma boa reforma, que simplifique impostos, que tribute lá no consumo, para diminuir a carga tributária da indústria como um todo, nós vamos continuar perdendo indústrias, fechando postos de trabalho, mandando embora trabalhadores e trazendo produtos importados de fora", avaliou Tebet, em entrevista à Globonews.

Ela ainda argumentou que as recentes notícias de interrupção de produção de automóveis por parte de montadoras no País não têm qualquer relação com um descumprimento de acordo entre as empresas e o governo, que adotou um programa de incentivo à compra de veículos no último mês de junho.

"Não entendo que seja problema de cumprimento ou descumprimento do que foi acordado. Todos nós, governo, montadoras e empresários do setor temos consciência de que essa facilidade na compra de carros era muito mais um paliativo, de estender a permanência do trabalhador no emprego, nas montadoras, do que propriamente a solução para um problema", explicou Tebet. "A base do problema está em um sistema tributário caótico, um dos piores do mundo, que é uma colcha de retalhos"reforçou a ministra.