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ECONOMIA

Reforma tributária foi bem feita e a possível do ponto de vista político, afirma Durigan

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 12:14:00 Editado em 02.07.2026, 12:24:30
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (2) que a reforma tributária foi um processo complexo, mas que foi feito o possível do ponto de vista político e o processo foi bem feito. Durigan observou que o tema da reforma não é simples e não será incorporado sem um esforço de compreensão e adaptação. Ponderou, no entanto, que a complexidade do sistema tributário precisa ficar para dentro do governo e não para a sociedade.

"Nós temos que internalizar as diferentes compensações, as distribuições entre União, Estados e Municípios, o ressarcimento, isso tem que ser feito em um grande sistema interno, em que a gente dilua a complexidade e ofereça serviços simples para as empresas, para os nossos usuários do serviço público, para o contribuinte", disse o ministro. Ele participa do evento Caminhos do Brasil, promovido pelo jornal Valor Econômico.

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Durigan pontuou que seria melhor para a economia ter feito uma reforma mais direta, com menos exceções e que diluísse a carga tributária, mas que isso não seria possível. "Teríamos caído numa armadilha que o País já viveu e não teríamos dado um passo à frente", avaliou.

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